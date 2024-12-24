Жительница Казани потеряла более 50 тыс. рублей при продаже техники в интернете

Фото: Сейтумерова Анна

19-летняя жительница Казани стала жертвой мошенников, пытаясь продать ноутбук через интернет, и потеряла более 50 тыс. рублей. Об этом сообщили в мэрии города.

После размещения объявления на сайте бесплатных объявлений девушка получила ответ от мужчины по имени Владислав.

Обсудив условия сделки, он отправил ей ссылку, попросив перейти по ней. Девушка выполнила просьбу, и в результате с ее банковского счета были списаны более 50 тыс. рублей. Пострадавшая обратилась в отдел полиции «Сафиуллина», по делу возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета».

МВД Татарстана напомнило гражданам о необходимости быть осторожными при общении с неизвестными и проверять всю информацию перед осуществлением финансовых операций.



Анастасия Фартыгина