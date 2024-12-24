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В Казани продлили ограничение движения на улице Рихарда Зорге до конца января

17:31, 24.12.2024
В Казани продлили ограничение движения на улице Рихарда Зорге до конца января
Фото: Динар Фатыхов

В Казани на улице Рихарда Зорге продлили ограничение движения транспорта из-за реконструкции кабельных линий. Об этом сообщили в Комитете внешнего благоустройства города.

Ограничения будут действовать до 31 января, местный проезд, а также частично тротуар возле дома №97 будут перекрыты.

Напомним, с начала года в Казани сотрудники МУП «Метроэлектротранс» заменили 11 тыс. метров контактного провода, включая 8,5 тыс. метров троллейбусной и 2,5 тыс. метров трамвайной сети.

Анастасия Фартыгина

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