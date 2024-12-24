В Казани продлили ограничение движения на улице Рихарда Зорге до конца января
В Казани на улице Рихарда Зорге продлили ограничение движения транспорта из-за реконструкции кабельных линий. Об этом сообщили в Комитете внешнего благоустройства города.
Ограничения будут действовать до 31 января, местный проезд, а также частично тротуар возле дома №97 будут перекрыты.
Напомним, с начала года в Казани сотрудники МУП «Метроэлектротранс» заменили 11 тыс. метров контактного провода, включая 8,5 тыс. метров троллейбусной и 2,5 тыс. метров трамвайной сети.
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