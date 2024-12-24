Подрядчика по борьбе с шелкопрядами за 100 млн рублей в Татарстане занесли в РНП

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Подрядчик, нанятый Минлесхозом Татарстана для борьбы с шелкопрядами на сумму почти 100 млн рублей, был добавлен в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Об этом сообщил заместитель руководителя УФАС по Татарстану Алмаз Яфизов.

Контракт предусматривал уничтожение непарного шелкопряда в лесах республики, однако при приемке услуг выяснилось, что биологическая эффективность работ не достигла установленного порога в 75%, в некоторых районах она составила всего 13,7% и 22,5%.

Также работы проводились в дневное время, что противоречило условиям контракта. Это привело к ухудшению состояния лесов и увеличило их уязвимость к заболеваниям. УФАС решило занести подрядчика в РНП на срок два года, что было впоследствии подтверждено судом первой инстанции.



Анастасия Фартыгина