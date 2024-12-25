Сегодня в Татарстане ожидается гололедица и до -10 градусов

Утром и днем местами возможен небольшой снег

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Сегодня в Татарстане ожидается облачная c прояснениями погода. Утром и днем местами возможен небольшой снег. Такой прогноз дали в Гидрометцентре РТ.

Утром местами также ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный 2–7 м/с. Максимальная температура воздуха составит от -5 до -10 градусов, в северных районах до -13 градусов. На дорогах гололедица.

В Казани прогнозируется -8..-10 градусов. Существенных осадков не ожидается. На дорогах гололедица.

Напомним, в последнюю неделю уходящего года в Татарстане возможна оттепель. По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, 27 и 28 декабря республика вновь окажется под влиянием теплой воздушной массы. Ночные температуры будут варьироваться от -2 до -7 градусов, а дневные — от -3 до +1.

Галия Гарифуллина