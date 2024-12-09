Кабмин Татарстана внес в Госсовет законопроект об обязательной регистрации собак

Фото: Максим Платонов

В комитет Госсовета Татарстана по экологии и природопользованию внесли законопроект об обязательной регистрации собак и введении административной ответственности за нарушение правил их содержания. Соответствующий документ кабмина проходит сейчас предварительное рассмотрение.

Авторы инициативы считают, что действующая система уведомительной регистрации неэффективна: число зарегистрированных собак (от 65 в 2023 году до 4695 в 2019 году) значительно меньше реального количества животных в республике (около 125 тысяч, по данным опроса 2023 года).

— Принятие закона повысит эффективность действующего правового регулирования в области обращения с животными, позволит существенно сократить количество бездомных собак и улучшить процедуру поиска владельца потерявшегося животного и в целом будет способствовать обеспечению защиты животных, а также прав граждан при обращении с животными, — сказано в документе.

Напомним, согласно законопроекту:

с 1 января 2025 года добровольная регистрация собак станет обязательной;

с 1 июля 2025 года за нарушение правил содержания домашних животных, включая отсутствие регистрации, будут введены штрафы.

Рената Валеева