В России изменят правила семейной ипотеки, чтобы исключить механизм лимитов

На сегодняшний день все банки выдают кредиты в рамках общего объема средств по программе

Фото: Динар Фатыхов

Минфин России с учетом поручения президента РФ Владимира Путина по итогам прямой линии подготовит изменения в правила семейной ипотеки. Они позволят исключить из программы механизм лимитов, сообщается на сайте министерства.

В то же время в декабре вопрос с преждевременным исчерпанием лимитов в отдельных банках уже решен. На сегодняшний день все банки выдают кредиты в рамках общего объема средств по программе. Этот процесс не приостанавливается.

Напомним, сегодня на прямой линии Владимир Путин пообещал навести порядок с выдачей льготных ипотек. «Никаких лимитов по семейной ипотеке больше не будет», — сообщил он.



Путин назвал безобразием случаи, когда люди не могут взять положенную им семейную ипотеку. Сельской ипотеки это тоже касается. Президент обещал «навести порядок» с выдачей льготных ипотек:

— Мы с правительством уже эту тему обсуждали. Мне было обещано, и я это обещание проверю.



Галия Гарифуллина