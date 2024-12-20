В Кировском районе Казани на неопределенный срок отключили воду
В Кировском районе Казани на неопределенный срок отключили воду. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.
Неудобства связаны с аварией на сетях по адресу ул. Поперечно-Базарная — Дежнева. До завершения ремонтных работ отключено водоснабжение по адресам:
- ул. Баженова, 28, 30;
- ул. Ягодинская, 23, 27, 35, 37;
- ул. Поперечно-Базарная, 57, 59, 61, 68, 70, 72, 74.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.