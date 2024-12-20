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В Кировском районе Казани на неопределенный срок отключили воду

12:15, 20.12.2024
В Кировском районе Казани на неопределенный срок отключили воду
Фото: Реальное время

В Кировском районе Казани на неопределенный срок отключили воду. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

Неудобства связаны с аварией на сетях по адресу ул. Поперечно-Базарная — Дежнева. До завершения ремонтных работ отключено водоснабжение по адресам:

  • ул. Баженова, 28, 30;
  • ул. Ягодинская, 23, 27, 35, 37;
  • ул. Поперечно-Базарная, 57, 59, 61, 68, 70, 72, 74.
Дарья Пузикова

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