Россияне назвали IT самой перспективной сферой 2025 года

Фото: Мария Зверева

Россияне назвали профессию IT-специалиста самой перспективной в 2025 году, за этот вариант проголосовали 56% респондентов. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующее исследование.

— За ней следует профессия инженера (48%), что указывает на сохраняющийся спрос на квалифицированный труд в этом секторе. Довольно высокий спрос ожидается также на рабочих (27%), врачей (28%) и строителей (21%), — говорится в исследовании.

Еще около 20% опрошенных считают перспективной профессию специалистов по нанотехнологиям.

— В середине списка оказались медсестры/медбратья (16%), аналитики (14%), HR-специалисты (9%) и юристы (9%). Менеджеры по продажам и маркетологи набрали меньшее количество голосов (8% и 7% соответственно), а дизайнеры — 6%, — поясняют эксперты.

Главной причиной выбора этих профессией респонденты назвали кадровый дефицит (46%).

— За ним следует перспектива развития как в России, так и за рубежом (37%). Привлекательность этих профессий также обусловлена высокими зарплатами (34%) и большой конкуренцией работодателей за кадры (32%), — отметили аналитики.

Елизавета Пуншева