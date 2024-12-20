В Зеленодольске снесут киоски, которые портят внешний вид города

Фото: Максим Платонов

В Зеленодольске планируют ликвидировать все киоски, которые портят внешний вид города. Это намерение «Реальному времени» подтвердил главный архитектор Зеленодольска Дамир Шакиров.

— Я хочу поднять вопрос о киосках. Его уже неоднократно обсуждали в части законности размещения, соответствия нормативно-правовым документам. Сейчас говорим о том, как регламентировать деятельность ларьков, которые портят внешний облик города, особенно если они на частной земле. Решаем, как нам лучше поступить. Почему у нас рыночные площади простаивают, а ларьки, которые понатыкали как попало, все работают, надо пересмотреть вопрос, почему у нас сложилась такая ситуация, — заявил он.



Шакиров рассказал, что речь идет о десятках объектов нестационарной торговли на перекрестках Зеленодольска.

— Стоят невпопад, порой на пешеходных и транспортных маршрутах, практически на прохожих вываливают свои носки, белье и прочие товары. Зачастую и сами продавцы выглядят неопрятно, — добавил главный архитектор города.

Кроме того, некоторые ларьки были установлены без согласования с администрацией. В их отношении судом вынесены решения о демонтаже. Подробнее — в материале «Реального времени».