В Зеленодольске снесут киоски, которые портят внешний вид города
В Зеленодольске планируют ликвидировать все киоски, которые портят внешний вид города. Это намерение «Реальному времени» подтвердил главный архитектор Зеленодольска Дамир Шакиров.
— Я хочу поднять вопрос о киосках. Его уже неоднократно обсуждали в части законности размещения, соответствия нормативно-правовым документам. Сейчас говорим о том, как регламентировать деятельность ларьков, которые портят внешний облик города, особенно если они на частной земле. Решаем, как нам лучше поступить. Почему у нас рыночные площади простаивают, а ларьки, которые понатыкали как попало, все работают, надо пересмотреть вопрос, почему у нас сложилась такая ситуация, — заявил он.
Шакиров рассказал, что речь идет о десятках объектов нестационарной торговли на перекрестках Зеленодольска.
— Стоят невпопад, порой на пешеходных и транспортных маршрутах, практически на прохожих вываливают свои носки, белье и прочие товары. Зачастую и сами продавцы выглядят неопрятно, — добавил главный архитектор города.
Кроме того, некоторые ларьки были установлены без согласования с администрацией. В их отношении судом вынесены решения о демонтаже. Подробнее — в материале «Реального времени».
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