Роскомнадзор видит основания для принятия мер против видеохостинга YouTube

Роскомнадзор видит основания для принятия мер в отношении видеохостинга YouTube. Право использовать инструменты для мотивации компании в такой ситуации остается за Россией. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Роскомнадзора.



— Многочисленные нарушения российского законодательства, неуважение к нашей стране и гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube. У нас достаточно инструментов для мотивации компании в такой ситуации, право на их использование остается за российской стороной, — сообщили в пресс-службе.

Напомним, сегодня ивестный российский блогер Влад Бумага А4 спросил президента России Владимира Путина о том, зачем замедлять платформу, когда существует альтернатива в лице «ВКонтакте» и RuTube.

— YouTube и Google должны соблюдать наши законы, должны избегать жульничества. Результаты поиска не должны иметь политического характера. Это все нарушение законов. Роскомнадзор предъявляет претензии и правильно делает. Google должны выбрать: или они соблюдают наши законы и подпадают под ограничения в своей стране, либо наоборот, — ответил глава государства.

Галия Гарифуллина