Путин: «Я не думаю, что Зеленскому понадобится политическое убежище»

Фото: скриншот трансляции "Итоги года с Владимиром Путиным"

Президент России Владимир Путин заявил, что не считает необходимым предоставление политического убежища президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он предположил, что украинский лидер может выехать за границу.

При этом Путин отметил, что Россия не отказывает никому в предоставлении убежища.

— Его возьмут на содержание те люди, интересы которых он сегодня обслуживает. Но если бы он вдруг неожиданно, как черт из табакерки, появился где-то и сказал, что ему необходимо политическое убежище, то Россия никому в этом не отказывает, — заявил Путин.

Анастасия Фартыгина