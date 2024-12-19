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В России построят центр для развития космической отрасли

16:23, 19.12.2024
В России построят центр для развития космической отрасли
Фото: создано с помощью нейросети Kandinsky

Президент России Владимир Путин сообщил, что в Москве будет построен центр, который имеет ключевое значение для развития космической отрасли.

— У нас в Москве будет строиться очередной центр, очень важный с точки зрения развития космической отрасли, — заявил Путин на прямой линии.

Также президент добавил, что в ближайшее время предстоит рассмотреть вопрос создания особой экономической зоны, ориентированной на космическую отрасль. При этом Путин отметил важность использования потенциала города Королева, назвав его наукоградом.

Анастасия Фартыгина

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