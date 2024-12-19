В России построят центр для развития космической отрасли
Президент России Владимир Путин сообщил, что в Москве будет построен центр, который имеет ключевое значение для развития космической отрасли.
— У нас в Москве будет строиться очередной центр, очень важный с точки зрения развития космической отрасли, — заявил Путин на прямой линии.
Также президент добавил, что в ближайшее время предстоит рассмотреть вопрос создания особой экономической зоны, ориентированной на космическую отрасль. При этом Путин отметил важность использования потенциала города Королева, назвав его наукоградом.
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