Путин: «России нужен долгосрочный мир, а не временное перемирие»

Фото: скриншот трансляции "Итоги года с Владимиром Путиным"

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о возможном перемирии с Украиной. Журналист спросил у главы государства, насколько вероятно решение о временном прекращении огня обеими сторонами.



Путин заявил, что Россия уже трижды соглашалась на подобные предложения, но все срывалось из-за позиции Украины. В последний раз российская сторона согласилась на инициативу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

— Он предложил перемирие рождественское, он предложил и обмен пленными. Я не отказался, я сказал: в принципе надо подумать, но вы у них спросите. Он спросил. На следующий день глава режима заявил, что никакого перемирия, никакого обмена пленными не будет. Вот и ответ на ваш вопрос, — сказал Путин.

При этом президент России заявил, что украинские военные исчерпали свои ресурсы и не могут укрепиться на позициях, на которые отступили. Путин отметил, что приостановка боевых действий на неделю даст противнику возможность закрепиться. Он подчеркнул, что России нужен не просто мир на время, а долгосрочные решения для достижения стабильности.

— Нам нужно не перемирие, нам нужен мир. Долгосрочный, прочный, обеспеченный гарантиями для Российской Федерации и ее граждан, — заявил Путин.

Анастасия Фартыгина