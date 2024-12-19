Новости общества

04:37 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Россия трижды соглашалась на перемирие с Украиной

16:30, 19.12.2024
Россия трижды соглашалась на перемирие с Украиной
Фото: Реальное время

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия минимум трижды предлагала Украине мирные инициативы, однако Киев каждый раз отказывался.

Путин заявил, что ресурсы украинских вооруженных сил истощены и военным Украины не удается закрепиться на тех позициях, с которых они отошли.

— Если мы приостановим боевые действия на неделю, это позволит противнику укрепиться на занятых позициях, — добавил президент, комментируя возможность прекращения боевых действий.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также