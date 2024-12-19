Россия трижды соглашалась на перемирие с Украиной

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Президент России Владимир Путин заявил, что Россия минимум трижды предлагала Украине мирные инициативы, однако Киев каждый раз отказывался.

Путин заявил, что ресурсы украинских вооруженных сил истощены и военным Украины не удается закрепиться на тех позициях, с которых они отошли.

— Если мы приостановим боевые действия на неделю, это позволит противнику укрепиться на занятых позициях, — добавил президент, комментируя возможность прекращения боевых действий.

Анастасия Фартыгина