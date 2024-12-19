Количество санкций, введенных против России, превысило 40 тыс.

Фото: Реальное время

Владимир Путин сообщил, что не ведет учета количества введенных против страны санкций. Однако он предположил, что их число превысило 40 тысяч.

— Я, честно говоря, не считаю, но, кажется, уже превысило 40 тысяч. Чего они боятся? Конкуренции боятся. И используют средства политической борьбы для недобросовестной конкуренции, — сказал Путин.

При этом президент признал, что санкции создают определенные проблемы для России. Но, по словам Путина, убить страну санкционными способами невозможно.

Анастасия Фартыгина