Президент России: «Я считаю, что я не просто уберег страну, а мы отошли от края пропасти»

Фото: Динар Фатыхов

Президент России заявил, что его действия не только предотвратили угрозу для страны, но и помогли избежать серьезного кризиса. Путин подчеркнул важность сохраняемого курса для обеспечения безопасности и стабильности государства.

— Я считаю, что не просто уберег, я считаю, что мы отошли от края пропасти. Потому что все, что происходило с Россией до этого и после, вело нас к полной, тотальной утрате нашего суверенитета, — сказал глава государства.

Владимир Путин занимал пост исполняющего обязанности президента России с 31 декабря 1999 по 7 мая 2000 года, после отставки Бориса Ельцина. В дальнейшем Путин пять раз избирался президентом страны. Нынешний срок президентства начался с мая 2024 года.

Анастасия Фартыгина