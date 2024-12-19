Экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности в Татарстане вырос на 40,5%

На сегодняшний день Татарстан экспортировал продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности на сумму $39,6 млн

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На сегодняшний день Татарстан экспортировал продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности на сумму $39,6 млн. Это на 40,5% превышает показатель прошлого года, сообщает пресс-служба Минсельхоза РТ.



По состоянию на начало декабря 2024 года объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК) Татарстана составил $401,7 млн. В прошлом году фактический объем экспорта составил $457,6 млн. Продукцию АПК в 52 государства поставляют 258 игроков рынка.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В натуральном выражении объем отгруженной продукции пищевой и перерабатывающей промышленности составил 46 тыс. тонн:

кондитерские изделия — $21,2 млн;

сахарная продукция — $12,6 млн;

продукты перемола — $2,6 млн.

Продукцию Татарстана покупают Ближний Восток и Закавказье, Азия, страны Северной и Южной Америки.

Напомним, за последние пять лет в агропромкомплекс Татарстана частные инвесторы вложили более 146,2 млрд рублей. Минниханов заявлял, что республика должна стать продовольственным хабом всего Поволжья для международных поставок. По объему валовой сельскохозяйственной продукции Татарстан входит в пятерку лидеров среди субъектов России.

Галия Гарифуллина