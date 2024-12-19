Путин заявил, что Киев неоднократно проводил атаки на россиян

Запад, по словам российского лидера, ни разу не осудил эти действия

Фото: скриншот трансляции "Итоги года с Владимиром Путиным"

На прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, Владимир Путин заявил, что Киев неоднократно проводил атаки на россиян, включая журналистов, и Запад ни разу не осудил эти действия.

— Киевский режим неоднократно совершал такие преступления, террористические преступления, теракты в отношении граждан Российской Федерации. Убивали журналистов, ваших коллег, совершали теракты в отношении журналистов. Мы ни разу не слышали, я сейчас не вас имею в виду лично, ни от западного журналистского корпуса осуждения подобных терактов, — рассказал Владимир Путин.

Анастасия Фартыгина