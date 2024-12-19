Боеготовность армии России является одной из самых высоких в мире
Россия значительно укрепила свои позиции за последние два-три года, став по-настоящему суверенной страной, заявил президент Владимир Путин на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.
— Мы укрепляем свою обороноспособность. Боеготовность наших Вооруженных сил сегодня находится, уверено говорю, на самом высоком месте в мире. Мы наращиваем производство всего, что нужно для армии и флота. Делаем это достаточно уверенно и быстрыми темпами, чего не скажешь о наших противниках, — подчеркнул Владимир Путин.
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