В России создали два позиционных района для системы ПРО

Фото: скриншот трансляции "Итоги года с Владимиром Путиным"

В ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции президент России Владимир Путин сообщил о развертывании 24 новых противоракет в Румынии и Польше. Он отметил создание двух позиционных районов для системы ПРО, где уже находятся эти ракеты.

По словам Путина, в Румынии размещены ракеты модификации «Стандарт-3» с дальностью поражения 300 километров и высотой перехвата от 80 до 250 километров.

В Польше, по его информации, находятся более современные системы с дальностью перехвата до 1000 километров и высотой до 500 километров. Это заявление подчеркивает растущую напряженность в регионе и усиливающуюся военно-стратегическую активность стран НАТО.

Анастасия Фартыгина