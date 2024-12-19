«Орешник» — это современное и инновационное оружие, основанное на российских разработках

Фото: Реальное время

Путин заявил, что «Орешник» — это современное и инновационное оружие, основанное на российских разработках. Он также отметил, что сам принимал окончательное решение о его производстве, и рассказал, что новая ракета основана на разработках «уже российского периода времени».

По словам президента, если Соединенные Штаты решат поставить Киеву систему ПВО THAAD, то Россия попросит «наших ребят на Украине сообщить, что в ней нового».

Анастасия Фартыгина