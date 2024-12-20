Сегодня в Татарстане ожидается гололедица и до -16 градусов
Днем и вечером местами возможен небольшой снег, мокрый снег, в отдельных районах метель
Сегодня на территории Татарстана ожидается облачная с прояснениями погода. На дорогах гололедица. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Днем и вечером местами возможен небольшой снег, мокрый снег, в отдельных районах метель, гололед. Ветер западный с переходом на южный ночью 3—8 м/с, днем 6—11 м/с, местами порывами до 15 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от -6 до -11 градусов. На дорогах гололедица.
В Казани ожидается -6..-8 градусов. Днем и вечером местами небольшой снег, мокрый снег, в отдельных районах метель.
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