Владимир Путин: «Центробанк мог начать сдерживание цен раньше»

Фото: Дарья Пинегина

Президент России Владимир Путин заявил, что эксперты считают, что Центробанк мог бы раньше применить инструменты сдерживания цен, не прибегая к повышению ключевой ставки. Об этом он сообщил во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

Владимир Путин подчеркнул, что такие меры следовало бы принять до повышения ключевой ставки, чтобы более эффективно контролировать инфляцию и поддерживать экономическую стабильность. Президент считает, что правительство эффективно и «вполне удовлетворительно» работает в стремлении обеспечить будущее страны, когда формулирует задачи, цели развития и национальные проекты, но стоило бы своевременно поработать и в отраслевом плане.

Ранее Владимир Путин заявлял, что через повышение ключевой ставки и сокращение льготной ипотеки можно снизить «перегрев» экономики.

25 октября Центробанк поднял ключевую ставку до рекордных 21% годовых. Регулятор обосновал решение тем, что инфляция складывается существенно выше прогноза, а рост внутреннего спроса опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Эксперты не исключают, что повышение ставки окажется более ощутимым, чем предполагалось ранее. Эльвира Набиуллина, глава Центробанка, также допускает повышение ставки на 2 процентных пункта в декабре этого года. По ее мнению, это будет зависеть от совокупности факторов, включая темпы инфляции. Следующее заседание запланировано на 20 декабря 2024 года.

Анастасия Фартыгина