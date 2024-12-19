Владимир Путин: «Доходы россиян увеличиваются быстрее, чем товарная масса»

Фото: Елизавета Пуншева

Президент России Владимир Путин заявил, что доходы граждан страны растут быстрее, чем объем товарной массы. Это утверждение он озвучил в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. При этом президент подчеркнул важность соответствия предложения на рынке доходам населения.

— Покупательная способность должна соответствовать объему производимых в стране товаров, — сообщил он, добавив, что рост доходов и заработных плат опережает увеличение товарной массы и выпуск продукции.

При этом объем производства ежегодно растет в России в среднем на 3%. Страна, например, полностью обеспечивает себя мясом, хотя потребление мяса в год в России составляет примерно 80 кг на человека, а в мире — примерно 42 кг.

Анастасия Фартыгина