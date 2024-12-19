Укрепление суверенитета в России способствует экономическому росту

Фото: Михаил Захаров

Владимир Путин уточнил, что рост благосостояния населения основывается на усредненных данных. Он подчеркнул, что укрепление суверенитета стало значительным фактором в экономическом развитии страны.

По словам Путина, уход ряда производителей с российского рынка открыл новые возможности для отечественных предпринимателей, которые начали самостоятельно производить необходимые товары.

Он также добавил, что для России крайне важно сохранить суверенитет, так как его утрата может привести к потере государственности.

— Суверенитет — очень важная вещь. Он должен быть внутри, в сердце. Европейцы гордятся тем, что они европейцы, но они в первую очередь французы, итальянцы, немцы. Европейцы все стараются сгладить, зашлифовать, и, в конце концов, это отражается на всем, в том числе и на экономике. Наш результат — это результат усиления суверенитета, — рассказал Владимир Путин.

Анастасия Фартыгина