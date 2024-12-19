Генпрокуратура нашла серьезные нарушения в Минпросвещения

Генпрокуратура проверила организации образовательного процесса в России и выявила «большие нарушения» в Минпросвещения и Рособрнадзоре. Информацию донесли до президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА «Новости».

— Выяснились большие нарушения в деятельности Министерства просвещения, Рособрнадзора. В том числе неэффективное использование денежных средств, которые им на это выделяют,— сказал генпрокурор Игорь Краснов.

Он выразил обеспокоенность ситуацией с учебными материалами. В связи с частыми изменениями в образовательной системе, учебные пособия быстро устаревают.

— Книжек выпустили много, а они уже не актуальны. Что делают люди? Родители идут и за свой счет покупают новые книги, новые учебные пособия. Кто от этого выигрывает? Те, кто эти книжки печатает, кто их пишет,— заявил Краснов.



По его словам, в этом году прокуроры пресекли более 12 тыс. нарушений в сфере образования и привлекли к ответственности около двух тыс. должностных лиц за то, что они не могут систематизировать учебный процесс.

Дарья Пузикова