Дополнительные электрички Казань — Аэропорт запустят 21 декабря

Фото: Максим Платонов

В субботу, 21 декабря, из Казани в аэропорт запустят дополнительные электрички. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Это связано с проведением мероприятия «Татар жыры» в «Казань Экспо», как уточняется на сайте. Фестиваль начнется в 17.00.

Поезд №7602 отправится со станции «Казань» в 15.50 и прибудет в «Аэропорт» в 16.10. В обратном направлении будет отъезжать состав №7603 в 16.20, прибудет в 16.40.

Поезда будут следовать без промежуточных остановок. В связи с усилением мер по досмотру и защите зрителей в МВЦ «Казань Экспо» просят приехать за 30-40 минут до начала концерта.



Дарья Пузикова