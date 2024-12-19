РЖД выплатят компенсации пострадавшим в аварии с поездами в Мурманской области

Фото: Олег Тихонов

РЖД будут выплачивать компенсации пассажирам, пострадавшим в трагедии с поездами в Мурманской области. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

— С сегодняшнего дня начнутся компенсационные выплаты пострадавшим пассажирам. Напомним, госпитализированным предусматривается выплата по 1 миллиону рублей, обратившимся за медицинской помощью — 500 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в результате аварии с поездами в Мурманской области скончался еще один пассажир.Таким образом, общее число погибших составляет два человека. В поезде было 326 пассажиров, с вагонами грузового состава. Пострадал 31 человек, из них пятеро детей. Госпитализировано 14 человек, из них четыре человека в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в 16.15 мск у станции Княжая. Столкнулись пассажирский поезд Мурманск — Санкт-Петербург с более 300 пассажирами и грузовой состав. С рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и несколько вагонов с грузом.



Дарья Пузикова