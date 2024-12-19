В России за 2024 год похитили более 4,5 млрд рублей на нацпроектах

Фото: Михаил Захаров

В 2024 году в России по материалам прокуратуры возбуждены уголовные дела о хищениях при реализации нацпроектов на более 4,5 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

— По нашим материалам, возбуждены уголовные дела о хищениях, которые тоже присутствуют при реализации национальных приоритетных проектов, на сумму более 4,5 млрд рублей. Это значительная сумма, поэтому все эти уголовные дела будут доведены до конца. Хищений достаточно много, — сказал генпрокурор России Игорь Краснов на заседании комитетов Совета Федерации.

По его словам, прокуроры следят за целевым и эффективным использованием бюджетных средств в регионах России и дают правовую оценку виновникам при выявлении хищений. Однако в большинстве случаев деньги расходуются неэффективно из-за некомпетентности.

Краснов рассказал, что в этом году выявлено более 70 тыс. нарушений при реализации нацпроектов, внесено около 48 тыс. актов реагирования. Он уточнил, что общая сумма штрафов из-за нарушений условий контракта составила более 460 млн рублей.

Дарья Пузикова