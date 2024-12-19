В ряде домов Вахитовского района Казани отключат воду

Фото: Динар Фатыхов

В Вахитовском районе Казани продолжается отключение воды. Неудобства связаны с аварийными работами по улице Подлужной. Об этом сообщили в пресс-службе «Водоканала».

Отключение пройдет 20 декабря с 09.00 до 22.00. Подача воды будет прекращена:

Кремлевская Набережная, 33, 33/2.

Подлужная, 21, 37, 42, 42 корп.1, 44, 46, 47, 49, 49 корп.1,2,3, 50, 51, 52, 54Б, 56, 57, 60, 62, 63, 63а, 64, 65, 67, 67 корп.1, 67а, 72, 74, 78, 80,

Поперечно-Подлужная, 4, 8, 8/1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 58,

Толстого, ж/д — 16а.

Ранее сообщалось, что в связи с аварийными работами по улице Дачной с 9.00 19 декабря 2024 года до окончания работ подача воды будет прекращена, но по другим адресам.



Дарья Пузикова