В Мурманской области открыта горячая линия по вопросам аварии пассажирского поезда

Фото: Мария Зверева

Власти Мурманской области открыли телефонную горячую линию по номеру «122» для граждан, желающих получить информацию о последствиях столкновения пассажирского и грузового поездов. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис в своем телеграм-канале.

Для получения информации о ситуации с пассажирским поездом Мурманск — Санкт-Петербург необходимо нажать кнопку «1» после ответа оператора. Горячая линия предназначена для предоставления оперативной информации и оказания необходимой поддержки пострадавшим и их родственникам.

По данным РЖД, пассажиров из сошедших с рельсов вагонов пересадили в исправные вагоны. Среди членов локомотивных бригад пострадавших нет. Ожидается, что поезд продолжит движение по маршруту после проведения восстановительных работ. К месту происшествия направлены четыре восстановительных поезда.

Авария произошла в 16.15 мск у станции Княжая. Столкнулись пассажирский поезд Мурманск — Санкт-Петербург (более 300 пассажиров) и грузовой состав. С рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и несколько грузовых вагонов.

Рената Валеева