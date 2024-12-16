Глава Минобороны предложил сформировать войска беспилотных систем

Глава Минобороны Андрей Белоусов предложил сформировать новый род войск — Войска беспилотных систем. Завершат их создание уже в третьем квартале 2025 года. Глава ведомства выступил с инициативой во время расширенного заседания коллегии министерства.

ПВО России за текущий год уничтожила 27 тыс. украинских БПЛА, 86 ракет Storm Shadow и Scalp, 215 ATACMS и 1629 снарядов HIMARS, заявил он.

Белоусов также подчеркнул, что опыт построения системы ПВО вокруг Москвы нужно учесть и в других регионах.

Президент России Владимир Путин напомнил, что ВС РФ ежедневно получают по несколько тысяч беспилотников. В начале спецоперации были проблемы в этой сфере.

Дарья Пузикова