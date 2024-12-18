Казань вошла в топ городов по динамике качества жизни в 2024 году

Фото: Динар Фатыхов

Казань, наряду с Артемом, Магасом, Нижневартовском, Тверью, Тобольском и Черноголовкой, показала лучшие результаты по динамике качества жизни в 2024 году. Об этом сообщили в РИА «Новости».

По словам Андрея Самохина, гендиректора Национального центра государственно-частного партнерства и главного управляющего директора ВЭБ.РФ, специалисты подчеркивают позитивные изменения по 11 ключевым группам показателей качества жизни в городах.

К числу важных достижений относятся повышение доступности и качества образования на 17%, обновление общественного транспорта и решение экологических проблем.

Также исследование выявило положительную динамику от реализации правительственных программ и проектов, в которых участвует бизнес. Основной тенденцией 2024 года стал рост качества и доступности социальной инфраструктуры: доля городских жителей, проживающих вблизи детских садов, увеличилась до 95%.

Напомним, что объем российского рынка делового туризма по итогам 2024 года достигнет 1 трлн рублей, в рейтинге популярных городов для бизнес-поездок оказалась Казань.



Анастасия Фартыгина