В Татарстане провели исследование саженцев ели, ввезенных из Европы

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В Татарстане провели исследование 976 образцов из трех партий саженцев ели. Деревья привезли из Дании, Германии и Белоруссии для розничной торговли.

Специалисты лаборатории татарстанского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» по итогам проверки в исследуемых образцах не обнаружили вредных для леса организмов, которые могут быть переносчиками заболеваний.

— На основании лабораторных исследований установлено соответствие подкарантинной продукции и выданы заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции для получения соответствующих документов, разрешающих ввоз на территорию РФ, в Управлении Россельхознадзора по Республике Татарстан, — заявила главный специалист испытательной лаборатории Ульяна Полканова.

Реальное время / realnoevremya.ru

Лабораторный анализ необходим, так как под корой хвойных деревьев могут находиться возбудители грибковых заболеваний, фитопаразитические нематоды и зимующие насекомые, яйца тли, клещи и другие.

При повышении температуры они активизируются, принимая тепло за начало весны. Большинство из них не представляют опасности для человека, за исключением иксодовых клещей, которые могут переносить энцефалит и боррелиоз.

Дарья Пузикова