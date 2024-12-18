Марат Галеев о продуктовых картах: «Ничего хорошего в карточках нет»

Фото: Динар Фатыхов

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил распространить на всю страну опыт Калининградской области, где в 2025 году планируют ввести продуктовые социальные карты. Эту инициативу «Реальному времени» прокомментировал зампредседателя Комитета Госсовета Татарстана по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев.



— Ничего хорошего в карточках, безусловно, нет, — заявил он. — Это, по сути, способ нормирования потребления того или иного продукта. Значит, есть проблемы с количеством и платежеспособным спросом. Это существует в некоторых странах, и, как правило, позитивно никогда не воспринимается. Есть и другой тип талонов, которые помогают бедным покупать определенный круг продуктов как дополнение к зарплатам, — социальные пособия. В Америке это практиковалось с 1965 года, по-моему, и сейчас еще есть.

По его словам, в Татарстане сегодня нет необходимости нормировать продукты. Проблема инфляции существует, однако пока не в том масштабе, чтобы вводить талоны для поддержки малоимущих. Впрочем, возможно, что в будущем рост цен придется компенсировать и таким образом, допустил Марат Галеев.

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