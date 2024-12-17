В Анапе открыт штаб волонтеров для очистки пляжей от нефтепродуктов

Фото: Максим Платонов

В анапском поселке Витязево организован единый штаб волонтеров для участия в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани.

Штаб расположен по адресу: улица Черноморская, 120б. Желающие помочь в очистке пляжей от нефтепродуктов могут обратиться туда за информацией и координацией. Работа штаба возобновится завтра, 18 декабря, в 9:00.

Волонтерам рекомендуется иметь с собой перчатки, мешки для мусора, лопаты, теплую одежду и обувь. Необходимый инвентарь также будет предоставлен на месте. Для добровольцев будут организованы пункты питания и обогрева.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие около 9 200 тонн мазута. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, угрожающий побережью Анапы.

Рената Валеева