В Анапе открыт штаб волонтеров для очистки пляжей от нефтепродуктов
В анапском поселке Витязево организован единый штаб волонтеров для участия в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани.
Штаб расположен по адресу: улица Черноморская, 120б. Желающие помочь в очистке пляжей от нефтепродуктов могут обратиться туда за информацией и координацией. Работа штаба возобновится завтра, 18 декабря, в 9:00.
Волонтерам рекомендуется иметь с собой перчатки, мешки для мусора, лопаты, теплую одежду и обувь. Необходимый инвентарь также будет предоставлен на месте. Для добровольцев будут организованы пункты питания и обогрева.
Напомним, 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие около 9 200 тонн мазута. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, угрожающий побережью Анапы.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.