На трассе М-7 «Волга» столкнулся грузовик с легковушкой

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня на федеральной автодороге М-7 «Волга» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля Mercedes-Benz Actros и легкового автомобиля Hyundai Solaris. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.

По предварительной информации, водитель грузовика 1967 года рождения с 39-летним стажем вождения, двигаясь со стороны Москвы в направлении Уфы, не выбрал безопасную скорость, что привело к столкновению с Hyundai Solaris.

За рулем Hyundai Solaris находился водитель 1992 года рождения, уроженец Киргизии, со стажем вождения 5 лет. В момент столкновения в автомобиле Solaris не было пассажиров. В результате аварии водитель Hyundai Solaris оказался зажат в салоне между грузовиками Mercedes-Benz Actros и Dongfeng (впереди идущим). Он получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в ближайшее медицинское учреждение бригадой скорой помощи.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливающие все обстоятельства ДТП.

Рената Валеева