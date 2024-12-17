В Казани выявили мобильную сим-ферму

Фото: предоставлено пресс-службой МВД

В Казани выявили мобильную сим-ферму, с помощью которой телефонные мошенники из-за рубежа похищали деньги россиян. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, деятельность передвижного узла связи пресекли сотрудники Бюро специальных технических мероприятий МВД России при содействии коллег из Татарстана.

Сим-ферма действовала на территории столицы Татарстана в течение нескольких недель. Ее поиски велись в ходе уголовного дела о дистанционном хищении с ущербом порядка 3 млн рублей.

Задержан ранее судимый за мошенничество житель Новосибирска, его уже арестовали.

— Действуя по указанию анонимного куратора, он обеспечивал работу специального оборудования, которое позволяло подменять номера зарубежных абонентов на российские. Для противоправной деятельности использовались сим-бокс, GSM-шлюз и роутеры, которые были спрятаны в автомобильном сабвуфере. Фигурант приезжал в указанные куратором места, на некоторое время активировал установленное в машине оборудование, а затем выключал его и переезжал на другое место, — рассказала Ирина Волк.