Евросоюз ввел санкции против двух компаний из Татарстана

Евросоюз в рамках 15-го пакета санкций против России ввел ограничительные меры против двух татарстанских компани — ООО «Алабуга Девелопмент» и ООО «Дрейк». Соответствующий документ опубликовали в официальном журнале ЕС.



Согласно документу, ООО «Алабуга Девелопмент» играет важную роль в схемах закупки беспилотников, включая иранские модели Shahed 136 («Герань-2»). Об ООО «Дрейк» также указано, что компания используется для импорта и сборки иранских беспилотников Shahed 136.

В рамках данного пакета санкций ограничения затронули в общей сложности 54 физических лица и 30 компаний из России, Китая и Северной Кореи. Также введены отдельные ограничения против 52 танкеров из третьих стран, которые перевозят российскую нефть, игнорируя установленный «потолок цен».

Напомним, что Европейский союз ввел новые санкции против экс-министра экономики Татарстана, главы Мордовии Артема Здунова; замгендиректора «Газпром-медиа» Тины Канделаки; политолога Тимофея Бордачева; руководителей крупных компаний, таких как «Газпром флот» и «Газстройпром»; авиакомпания Utair.

Анастасия Фартыгина