Исследование: каждый второй житель Казани передаривает подарки

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Каждый второй житель Казани иногда передаривает подарки, что стало одним из ключевых выводов опроса, проведенного аналитиками «Авито». Исследование показало, что женщины, как правило, начинают покупать подарки раньше мужчин, однако мужчины готовы потратить на презенты больше.

В большинстве своем казанцы считают новогодние подарки важной частью праздника. Опрос выявил, что 45% респондентов начинают покупки в начале декабря, в то время как 38% мужчин предпочитают закупаться за неделю до Нового года. Примечательно, что 9% опрошенных вообще не считают дарение подарков обязательным, причем среди них мужчин в два раза больше, чем женщин.

Согласно данным, 45% жителей Казани заказывают новогодние подарки онлайн, а 19% продолжают делать покупки на рынках и ярмарках. Почти половина опрошенных (53%) тратит на один подарок до 5 тыс. рублей, в то время как 33% готовы выделить от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Женщины тратят в среднем 5 тыс. рублей, а мужчины — 6,2 тыс. рублей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Интересно, что 42% респондентов предпочитают сюрпризы и не хотят получать предсказуемые подарки. Каждый второй опрошенный (50%) отметил, что в случае недовольства подарком они могут его передарить, чаще всего это делают женщины.

Игра в «Тайного Санту» стала традицией для 18% казанцев, а 26% участвуют в ней время от времени. Чаще всего в эту игру играют молодые люди в возрасте 18—24 лет. Однако треть респондентов никогда не участвовали в «Тайном Санте», но хотели бы попробовать.

Напомним, что в преддверии новогодних праздников жители Казани значительно активизировали свои запросы на услуги в сфере красоты и здоровья. По данным аналитиков, спрос на эти услуги увеличился на 30% по сравнению с прошлым годом.



Анастасия Фартыгина