Шамиля Агеева переизбрали председателем Торгово-промышленной палаты Татарстана

Фото: Динар Фатыхов

На VII съезде Торгово-промышленной палаты (ТПП) Татарстана в Казани Шамиль Агеев был переизбран на пост председателя палаты еще на пять лет. Вице-президент ТПП России Илья Зубков принял участие в мероприятии по видео-конференц-связи. Об этом сообщили в пресс-службе организации.



ТПП республики, представляющая интересы бизнеса с 1992 года, сегодня насчитывает более 2,5 тыс. организаций в своей членской базе. В отчетном докладе о деятельности палаты за 2020—2024 годы Агеев подчеркнул, что в целях защиты интересов предпринимателей его отдел сертификации провел около 7 тыс. товарных и оценочных экспертиз, а также выдал более 51 тыс. сертификатов о происхождении товаров.

Также палата активно работает над укреплением международных позиций Татарстана: в 2024 году были организованы бизнес-миссии в Турцию, Иран, Китай, Таджикистан и Азербайджан. Важным визитом стал приезд делегации ООН во главе с генеральным секретарем Антониу Гутерришем во время XVI саммита БРИКС в Казани.

В завершение съезда участники утвердили новый состав правления и совета палаты, а также проголосовали за переизбрание Шамиля Агеева, чья кандидатура была заранее согласована правлением ТПП России.

Анастасия Фартыгина