В России каждый пятый отказывается от трат на новогоднее застолье

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Согласно исследованию Bankiros, 22% россиян не планируют тратить деньги на новогоднее застолье. Среди тех, кто все же намерен выделить средства, наблюдается широкий диапазон расходов.

Известно, что 12% респондентов рассчитывают уложиться в сумму до 2 тыс. рублей, в то время как еще 12% готовы потратить от 8 тыс. до 10 тыс. рублей. Также 12% участников опроса планируют затратить более 20 тыс. рублей.



Кроме того, 9% респондентов намерены выделить от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, а 11% — от 4 тыс. до 6 тыс. рублей. Лишь 7% опрошенных рассчитывают на бюджет в пределах 6—8 тыс. рублей.

Суммы от 10 тыс. до 12 тыс. рублей выбрали 6% участников, в то время как 4% и 5% готовы потратить от 12 тыс. до 15 тыс. и от 15 тыс. до 20 тыс. рублей соответственно.

Кроме того, большинство россиян не собираются скидываться на корпоративные мероприятия, так как не планируют их посещение. Эти результаты подчеркивают тенденцию к экономии среди населения в преддверии праздников.

Напомним, что потратить на новогодние подарки от 1 до 5 тыс. рублей планируют 49% россиян. Более того, у 22% респондентов бюджет составляет менее 1 тыс. рублей, у 14% — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

Анастасия Фартыгина