В Татарстане ожидаются снегопады, метели и сильный ветер с ухудшением погоды

Фото: Динар Фатыхов

Погодные условия в Татарстане и на большей части Европейской России определяются североатлантическими циклонами, которые чередуются с тыловыми гребнями повышенного атмосферного давления. В республике ожидаются снегопады, метели и сильный ветер, что приведет к значительному ухудшению видимости и образованию гололеда. Об этом сообщили в Гидрометцентре региона.



Во вторник, 17 декабря, Татарстан окажется под воздействием атмосферного фронта очередного северо-западного циклона. Прогнозируется снег и мокрый снег, местами сильный. В отдельных районах возможны метели с ухудшением видимости до 1 км и сильный ветер до 15 м/с. Ночные температуры составят от -2 до -7 градусов, а дневные — от 0 до -5. На дорогах ожидается гололедица и снежные заносы.

В среду, 18 декабря, облачная погода сохранится с осадками в виде снега и местами метели. Ночные температуры будут колебаться от -4 до -9 градусов, а днем ожидается от -1 до -6.

Четверг, 19 декабря, принесет небольшой снег и слабую метель. Ночные температуры опустятся от -7 до -12 градусов, а на западе республики при прояснениях возможен мороз до -16 градусов. Днем температура составит от -4 до -9 градусов, на западе — до -13.

Ночь на 20 декабря будет холодной: температура упадет от -14 до -19 градусов, на востоке и в низких местах — до -20. Днем ожидается небольшой снег с температурами от -5 до -10 градусов.

В субботу, 21 декабря, в теплом секторе циклона предсказываются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, днем возможен переход в дождь. Ночные температуры составят от -5 до -10 градусов, а дневные поднимутся до +3.



Анастасия Фартыгина