В Казани погиб рабочий при установке строительных лесов

Фото: Динар Фатыхов

В Казани возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего при установке лесов. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Татарстану.

По предварительным данным, 13 декабря этого года в одном из торговых центров города бригада рабочих устанавливала строительные леса. В процессе их перемещения 12-метровая конструкция обрушилась на одного из мужчин. В результате рабочий получил травмы и через несколько часов скончался в больнице.

В связи с этим возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности. На данный момент проводятся следственные мероприятия, цель которых — выяснить все детали случившегося.

Дарья Пузикова