В Альметьевском районе произошло столкновение грузовика с поездом

В Альметьевском районе Татарстана произошло столкновение грузовика с поездом. Прокуратура проверяет обстоятельства столкновения. Об этом сообщили в пресс-службе органа по региону.



По предварительным данным, авария произошла сегодня днем на регулируемом железнодорожном переезде, находящемся на пути необщего пользования, на участке между станциями Альметьевск и Кульшарипово Куйбышевской железной дороги.

В данный момент проводится расследование. На место инцидента прибыли старший помощник прокурора Камского транспортного отдела и следственно-оперативная группа.



Дарья Пузикова