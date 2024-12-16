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В Альметьевском районе произошло столкновение грузовика с поездом

12:33, 16.12.2024
В Альметьевском районе произошло столкновение грузовика с поездом
Фото: взято с telegram-канала Приволжской транспортной прокуратуры

В Альметьевском районе Татарстана произошло столкновение грузовика с поездом. Прокуратура проверяет обстоятельства столкновения. Об этом сообщили в пресс-службе органа по региону.

По предварительным данным, авария произошла сегодня днем на регулируемом железнодорожном переезде, находящемся на пути необщего пользования, на участке между станциями Альметьевск и Кульшарипово Куйбышевской железной дороги.

В данный момент проводится расследование. На место инцидента прибыли старший помощник прокурора Камского транспортного отдела и следственно-оперативная группа.

Дарья Пузикова

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