Набережные Челны оказались лидером по росту цен на аренду однокомнатных квартир

Фото: Максим Платонов

В Набережных челнах зафиксировали самый большой рост ставок на однокомнатные квартиры среди городов России. Об этом сообщает ТАСС.

Ставки в Набережных Челнах увеличились примерно на 18,2%, в Орле практически также, на 18,1%, в Кирове на 15,3%, а в Белгороде на 13%.

Однако есть и регионы, где фиксируют снижение: в Самаре примерно на 9%, в Чебоксарах — 8,4%, в Махачкале — 7,4%, в Якутске — 6,5%, в Магнитогорске — 6,3%. В Московской области — на 6,3% , в Санкт-Петербурге аренда подешевела на 1,2%.

В целом по России средняя стоимость аренды однокомнатных квартир выросла на 4,9% за ноябрь, до 27 тыс. рублей в месяц. В ноябре оплата увеличилась в 49 из 70 изученных городов, в 20 снизилась, а в одном — осталась на прежнем уровне.

— Съемные квартиры продолжают дорожать в большинстве крупных городов, в связи с чем многие арендаторы вынуждены съезжать, чтобы поискать что-то более приемлемое по цене. Мы сейчас наблюдаем на рынке «великое переселение», из-за чего предложение арендных квартир увеличилось по сравнению с сентябрем на 30–50%, но параллельно «вымываются» все дешевые объекты. В январе все успокоится, возможно даже небольшое временное снижение ставок, — рассказал гендиректор портала «Мир квартир» Павла Луценко.

Напомним, в ноябре 2024 года предложение готовых квартир в России увеличилось на 5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Особенно заметен рост предложения студий и однокомнатных квартир, которое возросло на 8%.



Дарья Пузикова