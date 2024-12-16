В Набережных Челнах назначили новых глав районов

В Набережных Челнах назначили новых глав районов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Мэр города Наиль Магдеев на рабочем совещании представил новых руководителей администраций районов. В частности, Айрат Хуснуллин, который с 2019 года исполнял обязанности главы Автозаводского района, теперь официально вступил на должность.

Фидарис Хабибуллин, ранее занимавший должность замглавы Комсомольского района, теперь будет отвечать за работу Центрального района.



Айрат Хуснуллин удостоен следующих наград: Благодарность от главы исполкома города и Благодарность от мэра Набережных Челнов. А Хабибуллин с 2021 года исполнял обязанности начальника отдела ЖКХ и благоустройства, развития территориального общественного самоуправления.

Дарья Пузикова