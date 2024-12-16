Российские военные освободили поселок Шевченко в ДНР

Фото: Динар Фатыхов

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил об освобождении населенного пункта Шевченко, расположенного вблизи города Красноармейска. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что положение дел на этом участке стало лучше:

— Видим, по нескольким направлениям продвигаются подразделения, это касаемо и самого Красноармейска, и Димитрова. После освобождения Шевченко, ситуация у наших подразделений значительно улучшилась.

Напомним, вчера подразделения «Южной» группировки российских войск взяли под контроль населенный пункт Веселый Гай, а группировки войск «Центр» — пункт Пушкино.

Дарья Пузикова