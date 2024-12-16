Регионы получат субсидии на реализацию проектов комплексного развития

Фото: Максим Платонов

Регионы будут получать субсидии на реализацию проектов комплексного развития территорий. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

«Регионы, реализующие проекты комплексного развития территорий (КРТ), будут получать на это субсидии из федерального бюджета», говорится в сообщении.

По словам президента России Владимира Путина, необходимо создавать условия для развития регионов, чтобы они становились привлекательными для работы и учебы. Это будет способствовать укреплению привязанности людей к своей малой родине.

В правительстве отметили, что помощь предназначена для субъектов с индивидуальными программами социально-экономического развития, а также для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью.



В рамках поддержки рассмотрят проекты, которые предусматривают не только строительство или реконструкцию жилых объектов, но и развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры.



Дарья Пузикова