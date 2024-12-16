Россия в этом году освободила 189 населенных пунктов в рамках спецоперации

Россия в 2024 году освободила 189 населенных пунктов в рамках спецоперации. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.



По его словам, текущий год стал знаковым в плане достижения целей спецоперации. Военные силы России владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения.



Путин добавил, что российские бойцы в зоне СВО не жалеют своих жизней. В честь погибших была объявлена минута молчания:

— Прошу почтить память наших павших товарищей минутой молчания.

Ежедневно более тысячи граждан поступают на службу ВС России по контракту, люди добровольно идут на фронт. Штатная численность военных сил повышена до 1,5 млн военнослужащих, сообщил президент.



Дарья Пузикова